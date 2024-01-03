Bazar Murah Minyak Goreng, Warga KBB Doakan Partai Perindo Sukses di Pemilu 2024

BANDUNG BARAT - Ratusan warga Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) rela antre untuk mendapatkan minyak goreng murah yang diinisiasi Partai Perindo pada Rabu (3/1/2024).

Neni Sopiah (60) salah seorang warga mengatakan kegiatan bazar murah yang digelar partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu sangat membantunya. Sebab dengan harga Rp5.000 saja ia bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter.

"Iya senang sekali, gak apa-apa antre juga yang penting dapat minyak goreng murah. Kalau beli di warung kan Rp16 ribu," ujar Neni.

Dia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, selalu makukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Harapannya tentu aja bazar murah oleh Partai Perindo ini terus dilakukan. Soalnya bagi masyarakat kecil kaya saya sangat bermanfaat sekali," kata dia.

Dengan manfaat yang sudah dihadirkan untuk masyarakat, Neni berharap Partai Perindo yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 itu bisa sukses di Pemilu 2024. Dia menginginkan Partai Perindo lolos ke senayan.