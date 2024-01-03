Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Murah Minyak Goreng, Warga KBB Doakan Partai Perindo Sukses di Pemilu 2024

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:02 WIB
Bazar Murah Minyak Goreng, Warga KBB Doakan Partai Perindo Sukses di Pemilu 2024
Warga KKB di Bazar murah perindo (foto: MPI/Ferry)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Ratusan warga Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) rela antre untuk mendapatkan minyak goreng murah yang diinisiasi Partai Perindo pada Rabu (3/1/2024).

Neni Sopiah (60) salah seorang warga mengatakan kegiatan bazar murah yang digelar partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu sangat membantunya. Sebab dengan harga Rp5.000 saja ia bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter.

"Iya senang sekali, gak apa-apa antre juga yang penting dapat minyak goreng murah. Kalau beli di warung kan Rp16 ribu," ujar Neni.

Dia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, selalu makukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Harapannya tentu aja bazar murah oleh Partai Perindo ini terus dilakukan. Soalnya bagi masyarakat kecil kaya saya sangat bermanfaat sekali," kata dia.

Dengan manfaat yang sudah dihadirkan untuk masyarakat, Neni berharap Partai Perindo yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 itu bisa sukses di Pemilu 2024. Dia menginginkan Partai Perindo lolos ke senayan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement