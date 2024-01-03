Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,9 Guncang Bayah Banten, Enam Rumah Rusak

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:52 WIB
Gempa M5,9 Guncang Bayah Banten, Enam Rumah Rusak
Rumah rusak akibat gempa di Bayah (foto: dok ist)




LEBAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mencatat kerusakan akibat gempa bumi 5,9 magnitudo Bayah-Banten mengalami peningkatan.

Update pukul 10.00 WIB kerusakan yang terdata berjumlah tiga rumah. Namun, tepat pukul 13.00 WIB terdapat tiga rumah lainnya yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa tersebut.

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan, keenam rumah yang terdampak gempa itu tersebar di empat Kecamatan yakni Lebakgedong, Cirinten, Malingping dan Cijaku.

"Lebakgedong 1 rumah, Malingping 3 rumah, Cirinten 1 dan Cijaku 1. Semuanya rusak ringan,"kata Febby, Rabu, 3 Januari 2024.

Kata dia, kerusakan didominasi oleh retak dinding bahkan roboh dan atap ambruk sebagian.

"Tim relawan tangguh sudah di masing-masing lokasi untuk melakukan evakuasi hingga distribusi bantuan kedaruratan,"kata dia.

