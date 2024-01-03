JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M)2,0 mengguncang Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2023), malam.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:57 WIB.
BMKG pun mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:2.0, 03-Jan-2024 20:57:59WIB, Lok:7.15LS, 109.82BT (25 km BaratLaut WONOSOBO-JATENG), Kedlmn:18 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )