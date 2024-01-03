Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Waspada! 3 Hari ke Depan Sulsel Diguyur Hujan

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |18:45 WIB
Waspada! 3 Hari ke Depan Sulsel Diguyur Hujan
MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi memasuki musim penghujan.

Apalagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan prakiraan cuaca di wilayah Sulsel untuk tiga hari, yakni tanggal 3-5 Januari 2024.

Dalam rilisnya, BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Sulsel diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Untuk tanggal 3 Januari 2024, diprediksi terjadi di Bantaeng, Bone, Gowa, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Takalar, dan Wajo.

Besoknya, Kamis, 4 Januari, diprediksi terjadi di Gowa, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Soppeng, dan Wajo. Dan untuk hari Jum’at, 5 Januari, diprediksi di Bone, Enrekang dan Pinrang.

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo mengatakan, dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi sehubungan dengan musim penghujan ini, dilakukan beberapa tindakan kesiapsiagaan.

"Bulan November dan Desember 2023, kita telah melakukan sosialisasi dan simulasi sebagai bagian dari Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait dengan antisipasi dini apabila terjadi bencana," ujarnya, Rabu, (3/1 /2024).

Topik Artikel :
cuaca sulsel BMKG Hujan
