Gempa M3,4 Guncang Kabupaten Bandung

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 3 Januari 2024.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:42 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 03-Jan-2024 22:42:04WIB, Lok:8.14LS, 107.03BT (135 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )