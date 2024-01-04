Guncangan Gempa Garut Terasa di Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang Garut, Jawa Barat, Kamis 4 Januari 2024, pukul 07.15 WIB. Sejumlah wilayah merasakan gempa di antaranya Pasirwangi hingga Cisurupan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berpusat di darat sehingga tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 20 km Barat Daya Kabupaten Garut pada koordinat 7.27 Lintang Selatan – 107.72 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:3.1, 04-Jan-24 07:15:49 WIB, Lok:7.27 LS, 107.72 BT (Pusat gempa berada di darat 20 km BaratDaya Kab.Garut), Kedlmn:6 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Berikut wilayah yang merasakan gempa yang berpusat di Bayah Banten pagi ini diantaranya dengan skala (MMI) II Pasirwangi, II Pacet, II Darajat, II Kertasari, II Pangalengan, II Cisurupan.

(Arief Setyadi )