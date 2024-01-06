Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Ramalan Bung Karno Tentang Indonesia yang Terbukti Kejadian

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:30 WIB
Mengintip Ramalan Bung Karno Tentang Indonesia yang Terbukti Kejadian
Ilustrasi ramalan Bung Karno (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip ramalan Bung Karno tentang Indonesia yang terbukti kejadian. Dalam hal ini Soekarno memang terlibat dalam setiap momen-momen penting perjuangan bangsa Indonesia.

Tokoh yang dikenal dengan panggilan Bung Karno ini menyampaikan pidato dengan berapi-api. Apalagi beberapa pesannya ini menjadi kenyataan.

Lantas apa ramalan Bung Karno tentang Indonesia yang terbukti kejadian?

1.Indonesia bantu Palestina untuk merdeka

Bangsa Indonesia akan selalu menjadi barisan pembela Palestina. Indonesia merupakan negara yang akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara yang berada di Tanah Syam itu.

Dukungan kepada Palestina telah diberikan sejak zaman Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno.

Dalam pidatonya, Bung karno pernah menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.

Halaman:
1 2
      
