KH Said Aqil Siroj Sebut Mahfud Kebanggaan Gus Dur, Partai Perindo: Ungkapan Tulus dan Faktual

KH Said Aqil Siroj sebut Mahfud MD kebanggaan Gus Dur, Partai Perindo : Ungkapan tulus dan faktual. (MPI)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBNU periode 2010-2020, KH Said Aqil Siroj menyebut Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merupakan kebanggaan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Sanjungan itu disampaikan KH Said Aqil Siroj kepada Mahfud MD dalam acara Sholawat Persatuan Indonesia di Demak, Jumat (5/1/2024).

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengatakan apa yang disampaikan KH Said Aqil Siroj merupakan ungkapan tulus dan faktual.

"Sanjungan KH Said Aqil Siroj kepada Cawapres Mahfud kebanggaan Gus Dur merupakan ungkapan yang tulus dan faktual karena dalam kabinet Gus Dur. (Di era tersebut) Mahfud MD dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian Menkumham," kata Abdul Khaliq saat dikonfirmasi, Sabtu (6/1/2024).

Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini -- juga merespons doa KH Said Aqil untuk kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres mendatang.

Juru bicara Partai Perindo tersebut menyebut pasangan nomor urut 3 itu memiliki peluang untuk menang karena didukung dengan rekam jejak dan integritas tinggi dan kapasitas mumpuni.

"Kyai Said pun mendoakan agar pasangan Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024. Insyaallah Ganjar-Mahfud menang adalah doa yang berlandaskan pada fakta," ujarnya.

Selain itu, Abdul Khaliq menyebutkan pasangan Ganjar-Mahfud sangat berpeluang memenangkan Pilpres 2024 karena melihat rekam jejak integritas dan kapasitas sebagai pemimpin bangsa.

"Keduanya pun sudah teruji dan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera," ungkapnya.

Politikus senior dari Partai Perindo itu pun menanggapi pernyataan KH Said Aqil Siroj yang mengarah ke pasangan Ganjar-Mahfud soal kriteria pemimpin yang cocok.

Menurutnya, kriteria pemimpin yang dipaparkan Said Aqil Siradj mengarah kepada pemimpin yang bertanggung-jawab, amanah, berfaedah, maslahat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Menghilangkan kemiskinan serta mewujudkan kehidupan berkeadilan dengan tegaknya hukum dan HAM," ucap Abdul Khaliq.

Lebih lanjut, Abdul Khaliq berharap Pemilu 2024 dapat berjalan damai.

"Harapan yang terpenting adalah bahwa Pemilu 2024 bisa berjalan damai," tuturnya.