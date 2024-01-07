Yenny Wahid Sebut Mahfud MD Rajin Hadiri Haul Gus Dur

JOMBANG - Putri kedua Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mengatakan, Menko Polhukam Mahfud MD sering menghadiri acara Haul Gus Dur.

Sehingga, kata Yenny, kedatangan Mahfud dalam acara Haul Gus Dur ke-14 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur itu tidak dicurigai sebagai sebuah kampanye terselubung dalam acara yang tersebut.

"Pak Mahfud ini untung sering hadir haulnya Gus Dur, jadi tidak bisa dicurigai sengaja mau kampanye menggunakan Haul Gus Dur untuk kampanye beliau (Mahfud) paling rajin," kata Yenny Wahid dalam sambutannya di acara Haul Gus Dur ke-14, di Ponpes Tebuireng, Sabtu (6/1/2024).

Yenny mengatakan, Mahfud MD adalah sosok kader Gus Dur sejak dulu. Karena, pada masa pemerintahan Gus Dur, cawapres nomor urut 3 itu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.

"Beliau kadernya Gus Dur sejak dulu. Pak Mahfud ini istimewa sekali karena beliau ini adalah eksperimen politiknya Gus Dur," ungkap Yenny.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara haul ke-14 Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada Sabtu (6/1/2024).

Acara haul ke-14 Gus Dur dan Masyayikh ini diadakan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jalan Irian Jaya Nomor 10 Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud tiba di lokasi pada pukul 19.20 WIB. Dia dan para santri di Pesantren Tebuireng langsung menunaikan ibadah sholat Isya sebelum ziarah ke makam Gus Dur.