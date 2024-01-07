Mahfud MD Ternyata Sosok Istimewa di Mata Gus Dur

JOMBANG - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengungkapkan, keistimewaan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di mata Gus Dur.

Dalam acara Haul ke-14 Gus Dur di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (6/1/2024), Yenny awalnya menyebut Mahfud rajin menghadiri haul Gus Dur.

Pasalnya, kata Yenny, Mahfud merupakan salah satu murid Gus Dur. Mahfud disebut Yenny adalah seorang yang istimewa bagi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu.

“Beliau paling rajin (hadir dalam haul Gus Dur) karena memang kadernya Gus Dur sejak dulu. Pak Mahfud ini istimewa sekali,” kata Yenny.

Yenny bercerita, pada saat diangkat menjadi Presiden RI, Gus Dur menyadari bahwa Mahfud sangat cocok mengisi kabinet di bagian keamanan dan pertahanan negara meski saat itu belum banyak dikenal publik.

Sebab itu, Gus Dur melantik Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000 lalu.

“Pak Mahfud diangkat jadi bosnya para aparat, menjadi Menteri Pertahanan waktu itu ketika Gus Dur jadi Presiden,” imbuh Yenny.

Di samping itu, Yenny menyebut Gus Dur mempercayakan jabatan Menhan kepada Mahfud juga karena karakternya yang tak pernah gentar dan tak pernah takut.