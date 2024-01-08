Senang Dapat Bantuan Minyak Goreng, Warga Kediri: Partai Perindo Peduli Rakyat Kecil

KEDIRI - Salah satu warga Kediri bernama Lina, mengaku senang dengan adanya program pembagian minyak goreng yang digelar Partai Perindo. Karena termasuk bahan pokok yang sangat dibutuhkan.

"Partai Perindo merupakan partai yang peduli dengan rakyat kecil," ujar Lina, Senin (8/1/2023).

Selain membagikan minyak goreng, dalam kesempatan tersebut, para caleg juga melakukan sosialisasi tentang program-program unggulan pro kerakyatan dari Partai Perindo.

Usai membagikan minyak goreng, sejumlah warga juga antusias untuk mendaftar menjadi anggota Perindo, sehingga langsung dilakukan pendataan dan aktivasi kartu tanda anggota berasuransi dari partai bergambar rajawali mengapakkan sayap bernomor urut 16 tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2, Jeannie Latumahina, bersama Caleg DPRD Provinsi, dan calag-caleg DPRD Kota Kabupaten Kediri, terus mendekatkan diri ke masyarakat.

Salah satunya dengan menggelar bazar pembagian minyak goreng pada masyarakat sebagai bentuk kepedulian lantaran harga sembako terus naik.

"Tidak hanya melalui bazar, minyak goreng tersebut juga akan dibagikan secara door to door oleh para caleg, sehingga bisa tepat sasaran," ujar Jeannie Latumahina.