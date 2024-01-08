Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Bagikan Minyak Goreng, Selain Bazar Akan Dilakukan Secara Door to Door

Afnan Subagio , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |14:42 WIB
Caleg Perindo Bagikan Minyak Goreng, Selain Bazar Akan Dilakukan Secara <i>Door to Door</i>
Caleg Partai Perindo Jeannie Latumahina (Foto: iNews)
KEDIRI - Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2 dari Partai Perindo, Jeannie Latumahina, bersama Caleg DPRD Provinsi, dan calag-caleg DPRD Kota Kabupaten Kediri, terus mendekatkan diri ke masyarakat.

Salah satunya dengan menggelar bazar pembagian minyak goreng pada masyarakat sebagai bentuk kepedulian lantaran harga sembako terus naik.

"Tidak hanya melalui bazar, minyak goreng tersebut juga akan dibagikan secara door to door oleh para caleg, sehingga bisa tepat sasaran," ujar Jeannie Latumahina, Senin (8/1/2023).

Jeannie Latumahina, mengatakan, untuk Kota Kediri sedkitnya 200 liter minyak goreng yang telah disiapkan oleh Partai Perindo untuk masyarakat.

Sementara Didik Eko Supramanu, yang merupakan Caleg DPRD Kota Kediri, mengatakan, nantinya ia akan langsung membagikan minyak goreng tersebut ke masyarakat secara door to door.

Pasalnya saat ini bahan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

