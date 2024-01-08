Caleg Perindo Terjun ke Masyarakat, Bagikan Minyak Goreng di Kediri

KEDIRI - Mendekatkan diri ke masyarakat terus dilakukan oleh para caleg dari Partai Perindo di Kota Kediri, Jawa Timur. Salah satunya dengan menggelar bazar minyak goreng, seperti yang dilakukan Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2, Jeannie Latumahina, bersama Caleg DPRD Provinsi, dan calag-caleg DPRD Kota Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan itu, Jeannie Latumahina bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Ryan Yosef Tampubolon dan sejumlah caleg DPRD Kota kabupaten Kediri menggelar bazar minyak goreng.

Dengan diawali sosialisasi tentang program-program unggulan pro rakyat dari partai perindo, seperti KTA berasuransi, gerobak Perindo, dan penciptaan lapangan pekerjaan, sedikitnya 200 liter minyak goreng langsung diserahkan ke masyarakat.

Jeannie Latumahina, mengatakan, untuk kota kediri sedkitnya 200 liter minyak goreng yang telah disiapkan oleh Partai Perindo untuk masyarakat.

"Tidak hanya melalui bazar, minyak goreng tersebut juga akan dibagikan secara door to door oleh para caleg, sehingga bisa tepat sasaran," ujar Jeannie Latumahina, Senin (8/1/2023).

Sementara Didik Eko Supramanu, yang merupakan Caleg DPRD Kota Kediri, mengatakan, nantinya ia akan langsung membagikan minyak goreng tersebut ke masyarakat secara door to door. Pasalnya saat ini bahan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Harapannya, dengan cara itu, Perindo dapat langsung dirasakan dan dikenal langsung oleh masyarakat tingkat bawah," ujar Didik.