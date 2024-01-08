Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pesta Miras Oplosan, Empat Pemuda di Semarang Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |14:44 WIB
Illustrasi (foto: dok freepik)
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEMARANG - Sebanyak empat pemuda tewas setelah pesta miras oplosan di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Selain itu, enam orang lainnya masih mengalami keracunan akibat miras oplosan itu.

Informasi yang dihimpun, tempat kejadian perkara (TKP) pesta miras itu diduga terjadi di daerah Darat Tempel, Kelurahan Dadapsari, Kamis (5/1/2024) lalu.

Empat korban tewas, masing-masing, Arya (22) warga Kampung Manis, Kelurahan Dadapsari; Andika (21) warga Kampung Perbalan, Kelurahan Purwosari; Depi (21) warga Kaligawe, Genuk dan Hendi (22) warga daerah Pasar Bulu.

Enam yang selamat; Dodi (23) warga Darat Tempel; Momon (23) warga Kampung Manis Dadapsari diduga pengoplos; Novan (21) warga Kaligawe, Genuk; Yoga (21) warga Boom Lama, Kuningan; Guntur (21) warga Kuningan dan M. Izur Rahmadani (22) warga Jl. Kerapu Timur, Kuningan.

Kapolsek Semarang Utara, Kompol Supriyanto membenarkan adanya insiden itu. Oplosan miras itu terdiri dari etanol 70 persen sebanyak 3 botol 600 ml dicampur air mineral dan sirup.

