Beli Minyak Goreng Harga Murah di Bazar Perindo, Warga Demak Ungkap Rasa Syukur

Suyati bersyukur bisa membeli minyak goreng dengan harga murah. (Foto: Sukma Wijaya)

DEMAK – Seorang warga Demak, Suyati bersyukur bisa membeli minyak goreng dengan harga murah dalam bazar yang diadakan oleh Partai Perindo. Satu liter minyak goreng bisa dibelinya dengan harga Rp5.000.

“Dapat bantuan ini alhamdulillah, harga minyak goreng sekarang mahal,” ucap Suyati, Selasa (9/1/2024).

Kegiatan bazar minyak goreng murah tersebut diadakan Selasa. Usai dibuka pada Selasa pagi, aksi bakti sosial ini diserbu ribuan ibu-ibu rumah tangga.

Aksi bakti sosial Perindo mendapat apresiasi dari warga setempat. Di saat warga kesulitan membeli minyak goreng karena terbatas, Perindo hadir membawa solusi.

Caleg DPR RI Dapil 2 Puguh Achmad Budi Handojo mengatakan, sebanyak 1.000 botol minyak goreng sengaja dijual dii stand perindo dengan harga sangat murah.

“1 liter minyak goreng warga hanya Rp5.000,” ucapnya.

Puguh menjelaskan, bakti sosial ini diprakarsai oleh Partai Perindo dengan calon legislatif daerah pemilihan setempat.