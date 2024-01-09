Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPT Longsor di Stasiun Maseng Dipastikan Tak Ganggu Perjalanan Kereta Api Bogor-Sukabumi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |02:58 WIB
TPT Longsor di Stasiun Maseng Dipastikan Tak Ganggu Perjalanan Kereta Api Bogor-Sukabumi
A
A
A

BOGOR - Longsor Tembok Penahan Tanah (TPT) yang terjadi di Stasiun Maseng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dipastikan tidak mengganggu perjalanan kereta. Kereta dengan relasasi Bogor-Sukabumi PP itu dapat melintas dengan aman.

"Akibat dari runtuhan tebing tersebut sampai sekarang tidak menganggu operasional perjalanan KA," kata KA Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dikonfirmasi, Senin (8/1/2024).

Di sisi lain, pihaknya akan melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan peralatan siaga di sepanjang jalur rel tersebut. Hal itu mengingat jalur rel kereta Bogor-Sukabumi rawan terjadi longsor.

"Dilakukan pemantauan rutin oleh petugas terkait, penempatan alat muat untuk siaga di titik-titik stasiun tertentu. berisikan material seperti bantalan kayu bekas, batu kerikil, kadung berisi pasir, besi habim dan lain-lain," jelas Ixfan.

Terpisah, Staf PT Ambria Rahma Putri Selaras (ARPS), Awaludin selaku kontraktor mengatakan bahwa perbaikan dari Tembok Penahan Tanah (TPT) yang longsor itu memakan waktu sekitar 3 bulan.

"Perkiraan perbaikan longsor butuh waktu sekitar tiga bulan, sudah termasuk perbaikan TPT dan bangunan hall stasiun. Selanjutnya tim teknis PT KAI akan turun melakukan kajian," ujar Awaludin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
