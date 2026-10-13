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4 Matel Dikeroyok Massa Usai Ambil Paksa Avanza Milik Wanita di Bogor, Begini Kronologinya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |11:28 WIB
4 Matel Dikeroyok Massa Usai Ambil Paksa Avanza Milik Wanita di Bogor, Begini Kronologinya!
4 Matel Dikeroyok Massa Usai Ambil Paksa Avanza Milik Wanita di Bogor/ist
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BOGOR - Sejumlah mata elang alias debt collector menjadi sasaran amukan massa di Jalan Bangbarung, Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Keributan terjadi setelah empat mata elang alias matel berupaya menarik paksa mobil Toyota Avanza milik seorang pengendara berinisal RT yang melintas di lokasi.

Kapolsek Bogor Utara Kompol Enjo Sutarjo mengatakan, polisi turun ke lokasi untuk menangani keributan dan berhasil mengamankan situasi.

"Imbauan kami selaku kepolisian, agar matel jangan melakukan tindakan atau pengambilan kendaraan di jalan sehingga menjadi keributan," ujar Kompol Enjo, Selasa (13/10/2026).

Peristiwa bermula ketika sejumlah matel memepet pengendara yang datang dari arah Panduraya. Pengendara tersebut sempat menabrak sepeda motor milik matel, kemudian melaju dan dikejar hingga berhasil dicegat.

Para penagih diduga hendak menarik kendaraan tersebut karena pemiliknya menunggak angsuran. Namun, upaya penarikan di jalan itu berujung keributan yang melibatkan warga sekitar.

 

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