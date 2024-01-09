Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ditinggal Suami Beli Sayuran, Wanita di Serang Ditemukan Tewas Tergantung

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |07:47 WIB
Ditinggal Suami Beli Sayuran, Wanita di Serang Ditemukan Tewas Tergantung
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SERANG - Seorang ibu rumah tangga berinisial NN (39) warga Kampung Ciranjang, Sawah Luhur, Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten ditemukan tewas tergantung, Senin, 8 Januari 2024. Ibu rumah tangga itu (IRT) dilaporkan bunuh diri.

Peristiwa itu terjadi kala MS suami dari NN pamit untuk pergi membeli sayuran. Sesampainya di rumah, MS lalu berusaha menemukan NN.

Nahas, disitu sang suami yang berprofesi sebagai buruh menemukan NN telah tewas tergantung di belakang pintu rumah. Atas peristiwa tersebut lantas MS melaporkan ke pihak kepolisian Kasemen, Polresta Serang Kota.

Kanit Reskrim Polsek Kasemen, IPDA Michael saat dihubungi membenarkan adanya peristiwa diduga bunuh diri yang terjadi di Kampung Ciranjang, Sawah Luhur.

Halaman:
1 2
      
