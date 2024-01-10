Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Sapa Warga Cimahi, Fery Kurnia: Kami Ingin Dekat Terus dengan Masyarakat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:25 WIB
Sapa Warga Cimahi, Fery Kurnia: Kami Ingin Dekat Terus dengan Masyarakat
Senam sehat bareng Partai Perindo (Foto: MPI)
CIMAHI - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo Fery Kurnia Rizkiyansyah menyapa warga Kompleks Veteran, RT 08/16, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu (10/1/2024).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo itu hadir bersama caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1 (Kota Cimahi dan Kota Bandung) Marlyana Shanty serta caleg DPRD Kota Cimahi Dapil 1 (Cipageran dan Citeureup) Selvi Kavindra Zeenat.

Ia sempat melakukan senam pagi hingga berdialog dengan emak-emak di Kota Cimahi. Fery mengatakan, para caleg dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 di kertas Pemilu 2024 ingin semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Agenda hari tentu kita berkumpul bersama warga dan ini upaya kami untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar. Ada agenda yang kita lakukan pertama adalah tentunya selain silaturahmi, kita mengadakan senam untuk kesehatan tentunya akan ada sembako murah," kata Fery.

Dia memastikan, kedekatan Partai Perindo yang yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 tidak hanya akan dilakukan saat proses kampanye saja. Namun akan terus berlanjut karena Partai Perindo ingin terus dekat dengan masyarakat.

