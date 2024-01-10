Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Jeannie Latumahina Adakan Bazar Minyak Goreng Murah di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:53 WIB
Caleg Perindo Jeannie Latumahina Adakan Bazar Minyak Goreng Murah di Tulungagung
Jeannie Latumahina adakan bazar minyak goreng murah. (Foto: Anang Agus)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Jeannie Latumahina Caleg DPR RI Nomor Urut Dua dari Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo, melakukan pembagian minyak goreng gratis kepada masyarakat Tulungagung, Jawa Timur. Pembagian minyak goreng gratis tersebut dilakukan di Kantor DPD Perindo Tulungagung. Dalam kesempatan tersebut, Jeannie didampingi oleh caleg tandem dan juga Ketua DPD Perindo Tulungagung, Rabu (10/1/2024).

Adapun jumlah minyak goreng gratis yang dibagikan berjumlah 200 liter. Per liternya dapat dibeli warga dengan harga murah Rp5.000. Masyarakat pemilih Perindo sangat antusias dan senang dengan adanya pembagian minyak goreng gratis ini, terutama para ibu-ibu rumah tangga.

 BACA JUGA:

“Pembagian minyak goreng gratis ini sebagai wujud kepedulian Perindo melalui para calegnya untuk ibu rumah tangga karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan penting,” ucap Jeannie.

 BACA JUGA:

Jeannie melanjutkan, pembagian minyak goreng gratis ini dilakukan Partai Perindo untuk para pemilih Perindo. Selain itu sebagai salah satu bentuk kepedulian pada caleg Perindo pusat dan daerah.

Halaman:
1 2
      
