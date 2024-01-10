Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Warga Puji Mars Perindo saat Ikut Bazar Murah: Cakep Banget!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:05 WIB
Warga Puji Mars Perindo saat Ikut Bazar Murah: Cakep Banget!
Bazar minyak goreng murah Partai Perindo. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Warga Pondok Pinang memuji Mars Partai Perindo. Warga pun mendoakan agar Partai Perindo selalu maju dan kadernya bisa lolos pada Pemilu 2024 mendatang, khususnya Liliana T. Tanoesoedibjo yang maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo.

Hal itu disampaikan warga usai mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Lapangan Musyawarah Insani, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024) ini.

Warga Pondok Pinang, Eva mengatakan, dalam kegiatan tersebut, dia sempat mendengarkan mars Partai Perindo guna menyambut kedatangan Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo.

"Hari ini sangat senang sekali bisa ikut kegiatan Partai Perindo, ternyata luar biasa sekali, ada acara ini, tadi kita mars yah, saya baru tahu ini marsnya itu keren, biasa di TV, saya nikmati (dengarkan langsung) kata-katanya itu cakep banget," ujarnya di lokasi, Rabu (10/1/2023).

Maka itu dia berharap dan mendoakan agar Partai Perindo semakin maju. Sehingga, Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, bisa terus mengadakan program-program demi membantu kesejahteraan masyarakat.

"Itu sangat membuat saya mendoakan agar Perindo semakin maju dan membantu khususnya orang miskin membutuhkan. Semakin menjadi berkah untuk seluruh rakyat Indonesia, maju terus tuk membangun bangsa, bahkan tuk mengangkat semua orang-orang yang susah, diberkahi selalu," doanya.

Sama hal dengan Eva, warga lainnya, Tuti Nainggolan menjelaskan, selain mendoakan kemajuan Partai Perindo, dia juga mendoakan agar Liliana T. Tanoesoedibjo yang juga sebagai Ketua Umum Kartini Perindo itu lolos sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo dan Ruslan bisa lolos sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil 7 DKI Jakarta dari Partai Perindo.

