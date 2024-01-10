Perindo Gelar Pasar Murah di Minahasa Utara, Warga: Pak Yerry Banyak Memberi Bantuan

MINAHASA UTARA - Kedatangan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Efrain Yerry Tawalujan yang menggelar pasar murah minyak goreng di Desa warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (8/1/2024).

Yerry Tawalujan ternyata cukup dikenal warga.

Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara itu sebelumnya pernah datang memberikan bantuan dari Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang di Desa Warisa Kampung Baru.

"Kami sudah mengenal Pak Yerry, karena pernah datang memberikan bantuan di sini," kata Noni (40), warga setempat.

Menurut Noni, Yerry Tawalujan dikenal sangat baik dan banyak memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia khususnya warga yang ada di Desa Warisa. Begitu juga dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.