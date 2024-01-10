Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Pasar Murah di Minahasa Utara, Warga: Pak Yerry Banyak Memberi Bantuan

Subhan Sabu , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:50 WIB
Perindo Gelar Pasar Murah di Minahasa Utara, Warga: Pak Yerry Banyak Memberi Bantuan
Warga ucapkan terima kasih ke Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

MINAHASA UTARA - Kedatangan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Efrain Yerry Tawalujan yang menggelar pasar murah minyak goreng di Desa warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (8/1/2024).

Yerry Tawalujan ternyata cukup dikenal warga.

Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara itu sebelumnya pernah datang memberikan bantuan dari Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang di Desa Warisa Kampung Baru.

"Kami sudah mengenal Pak Yerry, karena pernah datang memberikan bantuan di sini," kata Noni (40), warga setempat.

Menurut Noni, Yerry Tawalujan dikenal sangat baik dan banyak memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia khususnya warga yang ada di Desa Warisa. Begitu juga dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement