Caleg Perindo Ida Noviananda Ajak Aparatur Negara Wujudkan Pemilu Damai

SERANG - Caleg DPRD Provinsi Banten Partai Perindo, Ida Noviananda meminta agar aparatur untuk mewujudkan Pemilu Damai sesuai dengan tagline yang digaungkan.

"Demokrasi mundur jauh ke belakang (jika aparatur negara tidak netral)," kata Ida saat menjadi narasumber dalam acara Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Netralitas Aparatur Negara Dipertanyakan?, Rabu (10/1/2024).

Karenanya dia berharap aparatur negara justru bisa mengedukasi langsung masyarakat agar Pemilu ini bisa dilakukan dengan lurus dan benar.

"Mengerikan jika Aparatur terlibat dalam pemilu. Kalau saya ketika sosialisasi lawan ketakutan, karena ini hak kita, ayok kita lakukan apa yang menjadi hak kita,"katanya.