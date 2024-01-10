Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Caleg Perindo Ida Noviananda Ungkap Segudang Dampak Positif Legislator Perempuan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:35 WIB
Caleg Perindo Ida Noviananda Ungkap Segudang Dampak Positif Legislator Perempuan
Caleg Perindo Ida Noviananda. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

SERANG - Caleg DPRD Provinsi Banten Partai Perindo, Ida Noviananda menyatakan banyak dampak positif kala perempuan duduk di kursi Parlemen. Hal itu terungkap kala Caleg dari Dapil 6 Kabupaten Tangerang itu menjadi narasumber dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Kamis (10/1/2023).

"Saya pikir kalau perempuan yang lolos jadi dewan saya yakin loh mereka orang-orang yang tangguh, dia sudah mengalami banyak sekali benturan benturan di masyarakat,"kata Ida dalam Podcast.

Sisi positif kala perempuan duduk di Parlemen adalah memahami betul kondisi dan situasi di masyarakat.

"Banyak sekali legislator perempuan yang saya lihat stabil. Ketika sudah ada di legislasi itu mereka memang memahami betul. Jadi kalau laki-laki mulai dari satu kalau kita perempuan mulai dari minus," katanya.

Ida juga meyakini kala perempuan berdaya atau memiliki peran tentunya akan membuat ekonomi bangsa semakin kuat.

"Iya betul, ketika perempuan berdaya berarti ekonomi keluarganya juga otomatis ya semakin banyak perempuan yang berdaya ekonomi bangsa semakin kuat," ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
