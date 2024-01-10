Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Disaksikan Atikoh, Kaukus Perempuan Nahdliyin Lampung Deklarasi Dukungan Ganjar-Mahfud

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:17 WIB
Disaksikan Atikoh, Kaukus Perempuan Nahdliyin Lampung Deklarasi Dukungan Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar (Foto: Dok TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mendapatkan dukungan untuk memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Terbaru, Kaukus Perempuan Nahdliyin mendeklarasikan dukungannya di Kawasan Stadion Sumpah Pemuda, Wayhalim, Kota Bandar Lampung, Rabu (10/1/2024).

Deklarasi yang dilakukan Kaukus Perempuan Nahdliyin Lampung disaksikan langsung oleh Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti. Sebab, ia bersama ratusan ibu-ibu yang sedang mengikuti senam pagi bersama di lokasi tersebut.

"Kami siapa? Kaukus Perempuan Nahdliyin kami dari perkumpulan Kaukus Perempuan Nahdliyin mendeklarasikan bahwa kami mendukung bapak Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden tahun 2024," kata Koordinator Kaukus Perempuan Nahdliyin Bandar Lampung, Siti Unainah.

"Semangat Indonesia menjadi berubah dan berjaya. Siapa kita? Kaukus Perempuan Nahdliyin," tuturnya.

Lebih lanjut, Siti Unainah berharap Ganjar-Mahfud bisa memenangkan Pilpres 2024 dan pemimpin yang amanah. Ia pun berharap dukungan dari Kaukus Perempuan Nahdliyin Lampung bisa memberikan hal positif untuk pasangan nomor urut 3 tersebut.

"Dan harapan kami semoga saja bapak Ganjar dan bapak Mahfud menjadi Presiden tahun 2024 nanti dan seterusnya akan menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana allahuma amiin demikian deklarasi dari kami Kaukus Perempuan Nahdliyin semoga saja bermanfaat," ujarnya.

