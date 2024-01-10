Ketika Atikoh Ganjar Main Angklung Sambil Joget Rungkad Bersama Ribuan Warga di Kota Gajah

LAMPUNG - Ada keseruan saat Siti Atikoh Suprianti saat berkunjung ke Lapangan Merdeka Kotagajah, Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu (10/1/2024).

Pasalnya, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu turut berbaur dengan ribuan warga yang hadir untuk memainkan angklung bersama.

Diketahui, Lapangan Merdeka Kota Gajah menjadi tempat dilaksanakannya Pagelaran Budaya dan Pemeran UMKM. Atikoh hadir di sana dalam rangkaian kegiatan Safari Politik ke Lampung-Palembang yang dimulai sejak kemarin.

Lantas, di momen tersebut, seorang dirigen berdiri di atas panggung sebelum angklung digerakkan. Atikoh tampak memperhatikan gerakan dirigen sebelum membunyikan angklung bernomor tiga.

Kemudian, panitia memutar lagu Rungkad. Atikoh sesekali menggoyangkan angklung sembari memperhatikan perintah dirigen agar nada yang keluar berirama dengan musik.

Beberapa warga lantas malah berjoget ketimbang menggoyangkan angklung. Hal itu yang memicu Atikoh juga ikut berjoget ketika musik hendak berakhir.

Ibunda Zinedine Alam Ganjar itu banyak terlihat tersenyum saat berjoget dengan didampingi beberapa ibu yang awalnya memegang angklung.

Setelah lagu berakhir, Atikoh diminta panitia acara untuk naik ke panggung utama untuk menerima cinderamata angklung yang sudah dibingkai.