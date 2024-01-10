Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Relawan Buka Ruang Diskusi Bersama Masyarakat Sragen

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:46 WIB
Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Relawan Buka Ruang Diskusi Bersama Masyarakat Sragen
Santri Dukung Ganjar sosialisasikan Ganjar-Mahfud sekaligus gelar bazar murah di Sragen (Foto: Ist)
A
A
A

SRAGEN - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar Jawa Tengah (SDG Jateng) menggelar kegiatan diskusi guna mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkenalkan program unggulan dari pasangan Ganjar-Mahfud.

Acara ini berlangsung seiring dengan bazar murah yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di dua lokasi berbeda, yaitu Desa Bendo Kecamatan Sukodono dan Desa Trombol Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada Selasa 9 Januari 2024.

Bazar tersebut tak hanya menjadi tempat belanja ekonomis. Namun, juga menjadi arena pertukaran informasi serta mempererat hubungan sosial di antara warga.

"Sosialisasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih mengenal visi, misi, dan program-program yang diusung oleh kedua calon pemimpin, yakni bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujar Koordinator Wilayah SDG Jateng, Gus Mukti Abdul Jabir dalam keterangannya.

Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog dan presentasi, SDG Jateng berupaya meningkatkan partisipasi warga dalam menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang rekam jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Gus Mukti juga menegaskan, 21 program unggulan Ganjar-Mahfud dianggap sebagai representasi kebijakan kognitif yang mampu memberikan dampak nyata bagi rakyat, demi mewujudkan Indonesia unggul.

"Masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari bazar murah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi dengan pemahaman yang lebih baik tentang calon pemimpin yang mungkin akan memimpin Indonesia ke depan," tuturnya.

