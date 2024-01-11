Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo M Irfan Syauqi Dengarkan Aspirasi Warga Mojokerto

Sholahudin , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:51 WIB
Caleg Perindo M Irfan Syauqi Dengarkan Aspirasi Warga Mojokerto
Caleg Perindo M Irfan Syauqi sosialisasi kartu asuransi Perindo. (Foto: Sholahudin)
A
A
A

MOJOKERTO – Caleg Perindo DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo, Muhammad Irfan Syauqi berdialog mendengarkan aspirasi warga, di sela-sela sosialisasi kartu asuransi Perindo di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Minggu 7 Januari 2024.

“Rata-rata mereka menyampaikan aspirasi tentang sulitnya mencari pekerjaan saat ini,” ucap Irfan.

Sebelum melakukan sosialisasi, Muhammad Irfan Syauqi memperkenalkan diri dengan emak-emak dengan cara mengajak bernanyi ‘Balonku Ada Lima’. Selanjutnya Irfan membagikan kartu asuransi Perindo kepada warga di Kelurahan Balongsari.

Usai dibagikan, Irfan juga memberikan tata cara penggunaan kartu asuransi Perindo lewati aplikasi khusus. Sehingga usai dilakukan register, asuransi langsung dapat digunakan.

Tak hanya di Kota Mojokerto, Irfan yang merupakan caleg nomor lima ini akan melakukan sosialisasi di Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk hingga Madiun.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
