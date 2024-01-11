Caleg Perindo Karolus Karni Siap Bantu Tingkatkan UMKM hingga Pertanian di NTT

ENDE - Caleg Partai Perindo Karolus Karni Lando menggelar kampanye terbuka di Dusun Rojabai, Desa Ndondo, Lio Utara , Kota Baru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu 7 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, ia pun berjanji apabila terpilih menjadi anggota DPR, maka dirinya akan membantu warga NTT, khususnya di Dapil NTT I.

"Saya juga akan meningkatkan bidang UMKM yang berada di Flores dan meningkatkan bidang pertanian dan kesehatan," katanya.

Warga yang hadir dan mendengar kampanye Karolus Karni Lando siap mendukung Caleg Perindo itu menjadi wakil rakyat.

Karolus Karni Lando merupakan caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 2.

Kedatangan caleg yang akrab disapa Karel itu disambut antusias ribuan warga dari berbagai desa di Kota Baru.