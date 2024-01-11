Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Karolus Karni Siap Bantu Tingkatkan UMKM hingga Pertanian di NTT

Joni Nura , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:38 WIB
Caleg Perindo Karolus Karni Siap Bantu Tingkatkan UMKM hingga Pertanian di NTT
Caleg Perindo Karolus Karni (Foto: MPI)
A
A
A

ENDE - Caleg Partai Perindo Karolus Karni Lando menggelar kampanye terbuka di Dusun Rojabai, Desa Ndondo, Lio Utara , Kota Baru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu 7 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, ia pun berjanji apabila terpilih menjadi anggota DPR, maka dirinya akan membantu warga NTT, khususnya di Dapil NTT I.

"Saya juga akan meningkatkan bidang UMKM yang berada di Flores dan meningkatkan bidang pertanian dan kesehatan," katanya.

Warga yang hadir dan mendengar kampanye Karolus Karni Lando siap mendukung Caleg Perindo itu menjadi wakil rakyat.

Karolus Karni Lando merupakan caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 2.

Kedatangan caleg yang akrab disapa Karel itu disambut antusias ribuan warga dari berbagai desa di Kota Baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement