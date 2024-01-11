Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Hadiri Kampanye Caleg Perindo Karolus Karni di Rajobai Ende

Joni Nura , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:26 WIB
Ratusan Warga Hadiri Kampanye Caleg Perindo Karolus Karni di Rajobai Ende
Caleg Perindo Karolus Karni (Foto: MPI)
ENDE - Caleg Partai Perindo Karolus Karni Lando menggelar kampanye terbuka di Dusun Rojabai, Desa Ndondo, Lio Utara , Kota Baru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu 7 Januari 2024.

Dalam kampanye itu, ratusan warga antusias dan siap mendukung serta menangkan Karolus Karni Lando menjadi anggota DPR RI dari Dapil NTT I.

Karolus Karni Lando merupakan caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 2.

Kedatangan caleg yang akrab disapa Karel itu disambut antusias ribuan warga dari berbagai desa di Kota Baru.

Dalam kampanyenya itu, Karolus Karni Lando menyampaikan visi misi jika diamanatkan menjadi wakil rakyat tahun 2024 ini.

Bahkan beberapa warga yang hadir mengaku sudah merasakan bantuan dari Caleg Perindo tersebut, baik dari bidang kesehatan, peningkatan UMKM untuk kesejahteraan warga dan bantuan sosial lainnya.

