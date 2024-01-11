Kawal Ketat TPS, DPD Perindo Ende Optimis Raih Satu Fraksi DPRD

ENDE – Ketua DPD Partai Perindo Ende, Aries Lawa berharap pemilu kali ini, khususnya di Kabupaten Ende bisa mencapai target 6 kursi, Dia optimis bisa meraih satu fraksi di DPRD Kabupaten Ende.

“Harapannya partai perindo bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat,” kata dia, Sabtu 6 Januari 2024.

Untuk mengawal ketat perolehan suara di setiap TPS, pihaknya mengadakan Bimbingan teknis (Bimtek) koordinator saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Ende. Acara diadakan di Kantor DPD Kabupaten Ende.

Hadir Calon Anggota DPR RI Dapil NTT 1 dari Partai Perindo, Karolus Karni Lando yang memberikan materi, Calon Anggota DPRD Ende dari Partai Perindo, juga pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Ende. Peserta yang hadir sekitar 100 orang.

Karolus Karni Lando berpesan agar para saksi secepatnya melaporkan perolehan suara partai saat Pemilu 2024.