HOME NEWS NEWS

Ferry Kurnia: Partai Perindo Komitmen Berperan Menuju Indonesia Sejahtera

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:58 WIB
Ferry Kurnia: Partai Perindo Komitmen Berperan Menuju Indonesia Sejahtera
Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (Foto: MPI)
CIMAHI - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, Partai Perindo berkomitmen untuk turut berperan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Komitmen awal sudah dibuktikan partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu dengan mengadakan bazar sembako murah berupa minyak goreng Rp10.000 per liter, yang semakin menegaskan bahwa Perindo adalah partai modern yang peduli rakyat kecil.

Seperti yang dilakukan di Kompleks Veteran, RT 08/16, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu (10/1/2024). Hadir dalam acara itu Ferry Kurnia yang juga caleg DPR RI Dapil Jabar 1 (Kota Cimahi dan Kota Bandung), caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1 (Kota Cimahi dan Kota Bandung) Marlyana Shanty serta caleg DPRD Kota Cimahi Dapil 1 (Cipageran dan Citeureup) Selvi Kavindra Zeenat.

"Ini adalah bentuk kepedulian dari Partai Perindo. Ini upaya kita untuk menjadikan Indonesia sejahtera," kata Ferry.

Ferry mengatakan, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 bertekad menjadi bagian untuk memperjuangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu selalu mengedepakan program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti peduli terhadap UMKM dan koperasi dengan cara memberikan bantuan dan pelatihan.

"Yang menjadi daya tarik kita adalah sahabat UMKM, kita pro terhadap UMKM, koperasi. Aktivitas real yang sudah kita lakukan adalah misalnya gerobak Perindo, pelatihan UMKM, ada sembako murah. Jadi itu bentuk real yang kita lakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan," ujar Ferry.

