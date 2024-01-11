Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebar Foto Tak Senonoh Mantan Istri, Pria Ini Ditangkap Polisi

Armia Jamil , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |00:06 WIB
Sebar Foto Tak Senonoh Mantan Istri, Pria Ini Ditangkap Polisi
Pria ini sebar foto tak senonoh mantan istrinya (Foto: iNews)
A
A
A

ACEH UTARA - Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara, menangkap pria berinisial SA di rumahnya di kawasan Baktiya, Aceh Utara, karena telah menyebarkan foto tak senonoh mantan istrinya yang berinisial CD ke media sosial.

Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, AKP Novrizaldi mengatakan, foto tak senonoh yang disebarkan pelaku merupakan hasil tangkapan layar dari potongan video hubungan suami istri yang sempat direkam pelaku saat masih bersama korban.

Hasil tangkapan layar tersebut diunggah melalui akun medsos korban yang telah dikuasai pelaku.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan perbuatannya itu karena unsur sakit hati lantaran ada konflik keluarga pasca mereka bercerai.

Pelaku menggunakan foto tak senonoh milik korban sebagai foto profil tiktok serta mengunggahnya di fitur stori facebook milik korban.

"Karena tak sanggup menanggung malu akibat foto tak senonoh miliknya itu diunggah ke medsos, korban CD Aceh Timur, langsung melaporkan perbuatan mantan suaminya itu ke pihak kepolisian," ujar AKP Novrizaldi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145533/hanura-bi0M_large.jpg
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122339/viral-AETI_large.jpg
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116205/penjara-kgNH_large.jpg
Jual Konten Porno Anak, Pria Karawang Raup Omzet hingga Rp80 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement