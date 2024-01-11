Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Komplotan Bajing Loncat Pencuri 1,7 Ton Gula di Cilegon, Begini Perannya

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:16 WIB
Polisi Tangkap Komplotan Bajing Loncat Pencuri 1,7 Ton Gula di Cilegon, Begini Perannya
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
CILEGON - Tiga orang komplotan bajing loncat diamankan Satreskrim Polres Cilegon, Polda Banten, Rabu, 10 Januari 2024. Mereka adalah S, C, dan W.

Ketiganya dibekuk karena terlibat pencurian muatan gula Rafinasi sebanyak 1,7 ton milik PT Angels Products.

Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Samsul Bahri mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada 22 Desember 2023 lalu sekitar pukul 05.00 WIB. Mereka beraksi di sepanjang jalur menuju tol Cilegon Timur.

"Kita dapat laporan kalau ada aksi bajing loncat di wilayah Cilegon. Bongkar muat dilakukan oleh PT Angels melalui pelabuhan Indah Kiat menuju ke gerbang tol Merak melalui exit tol Cilegon Timur,"kata Samsul, Kamis (11/1/2024).

Samsul menerangkan bahwa saat menjalankan aksinya ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda. Di mana S berperan mempersiapkan kendaraan L300 dan menunggu di exit tol Merak lalu naik ke dump truk yang sudah ditarget.

Sedangkan C berperan memindahkan gula dengan karung yang juga sudah dipersiapkan. "Inisial W sebagai sopir dump truk yang memang bertugas di PT Angels tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
