Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Tegaskan Serangan Udara AS dan Inggris Tak Akan Hentikan Dukungan ke Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:51 WIB
Houthi Tegaskan Serangan Udara AS dan Inggris Tak Akan Hentikan Dukungan ke Gaza
Houthi tegaskan serangan udara AS dan Inggris tak akan hentikan dukungan ke Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

YAMAN Houthi menegaskan jika serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Inggris tidak akan mengurangi dukungan mereka terhadap Gaza.

Houthi mengatakan mereka akan terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah yang menuju atau berhubungan dengan Israel.

"Kami menegaskan bahwa sama sekali tidak ada pembenaran atas agresi terhadap Yaman ini, karena tidak ada ancaman terhadap navigasi internasional di Laut Merah dan Laut Arab,” terang juru bicara kelompok Houthi, Mohammed Abdulsalam.

“Penargetannya telah dan akan terus berdampak pada kapal-kapal Israel atau mereka yang menuju pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki,” tulisnya dalam sebuah postingan di X.

Abdulsalam menambahkan bahwa AS dan Inggris “salah” jika berpikir bahwa serangan tersebut akan menghalangi Yaman untuk mendukung Palestina dan Gaza.

Seperti diketahui, militer AS dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap beberapa sasaran Houthi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi pada Kamis (11/1/2024).

Seorang pejabat AS dan Inggris mengatakan kepada CNN, serangan tersebut berasal dari jet tempur dan rudal Tomahawk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement