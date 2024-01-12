Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resmikan Masjid di Palangka Raya, As SDM Kapolri: Tolong Dimakmurkan dan Dirawat

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:06 WIB
Resmikan Masjid di Palangka Raya, As SDM Kapolri: Tolong Dimakmurkan dan Dirawat
As SDM Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo meresmikan Masjid Natabel Jannah di Komplek Perumahan Bhayangkara Residence Jalan Lamtoro Gung Kota Palangka Raya, Jumat (12/1/2024).

Awalnya Dedi menjelaskan bahwa, pembangunan masjid yang dilakukan semasa ia menjabat sebagai Kapolda Kalteng tersebut, diniatkan untuk ibadah.

"Masyarakat di perumahan Bhayangkara Residence ini, kalau mau ke masjid cukup jauh karena di sekitar sini belum ada masjid. Oleh karena itu, saya bertekad untuk membangun masjid di sini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah," kata Dedi dalam sambutannya.

Mantan Kadivhumas Polri itu mengaku teringat pesan orang tua yang mengatakan, bahwa ia harus menyisihkan rejekinya untuk membangun masjid di manapun, agar bermanfaat untuk masyarakat.

"Di masjid ini juga didirikan TPA untuk anak-anak belajar Alquran dan belajar tentang Islam. Masjid ini sudah saya hibahkan ke masyarakat dengan pengurus yayasan juga dari masyarakat dan anggota Polri," katanya.

Dedi pun meminta agar masjid tersebut dapat dimakmurkan, dan dirawat dengan tetap menjunjung tinggi filosofi Huma Betang yang merupakan kearifan lokal yang mengakar turun temurun di masyarakat sehingga tetap terjaga persatuan, kerukunan, dan moderasi agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857//narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178799//narkoba-62r0_large.jpg
Polri Ungkap Kasus 197 Ton Narkoba Wujud Komitmen Keseriusan Berantas Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628//narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178608//polri-7ktM_large.jpeg
Demo Ricuh Akhir Agustus, Wakapolri: Sampaikan Keberanian untuk Kritik Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562//polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178492//polri-vake_large.jpg
Siap-Siap Kena Tilang! Korlantas Pasang 5 Ribu ETLE  di Seluruh Indonesia Tahun Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement