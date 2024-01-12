Resmikan Masjid di Palangka Raya, As SDM Kapolri: Tolong Dimakmurkan dan Dirawat

JAKARTA - Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo meresmikan Masjid Natabel Jannah di Komplek Perumahan Bhayangkara Residence Jalan Lamtoro Gung Kota Palangka Raya, Jumat (12/1/2024).

Awalnya Dedi menjelaskan bahwa, pembangunan masjid yang dilakukan semasa ia menjabat sebagai Kapolda Kalteng tersebut, diniatkan untuk ibadah.

"Masyarakat di perumahan Bhayangkara Residence ini, kalau mau ke masjid cukup jauh karena di sekitar sini belum ada masjid. Oleh karena itu, saya bertekad untuk membangun masjid di sini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah," kata Dedi dalam sambutannya.

Mantan Kadivhumas Polri itu mengaku teringat pesan orang tua yang mengatakan, bahwa ia harus menyisihkan rejekinya untuk membangun masjid di manapun, agar bermanfaat untuk masyarakat.

"Di masjid ini juga didirikan TPA untuk anak-anak belajar Alquran dan belajar tentang Islam. Masjid ini sudah saya hibahkan ke masyarakat dengan pengurus yayasan juga dari masyarakat dan anggota Polri," katanya.

Dedi pun meminta agar masjid tersebut dapat dimakmurkan, dan dirawat dengan tetap menjunjung tinggi filosofi Huma Betang yang merupakan kearifan lokal yang mengakar turun temurun di masyarakat sehingga tetap terjaga persatuan, kerukunan, dan moderasi agama.