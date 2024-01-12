Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Teladani Perjuangan Pendahulu Bangsa, Mahfud MD Ziarah ke Makam Mbah Ratu Ayu

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:58 WIB
Teladani Perjuangan Pendahulu Bangsa, Mahfud MD Ziarah ke Makam Mbah Ratu Ayu
Mahfud MD berziarah ke makam Mbah Ratu Ayu (Foto: MPI)
A
A
A

 

PASURUAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berziarah ke makam Mbah Ratu Ayu atau Syarifah Khadijah di Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (12/1/2024).

Mahfud mengatakan, Mbah Ratu Ayu merupakan tokoh perempuan penyebar agama Islam keturunan Kerajaan Mataram. Menurut Mahfud, semangat perjuangannya dapat menjadi contoh generasi saat ini.

"Melalui sejarah hidup beliau kita bisa mewarisi semangat perjuangan dan kelurusannya di dalam membimbing masyarakat,” katanya.

Sebagai perempuan penyebar agama Islam yang punya banyak pengikut, Mahfud juga menyebut Mbah Ratu telah menciptakan pemimpin-pemimpin dan pejuang besar semasa hidupnya.

“Sehingga jasanya itu patut dikenang dan pelanjut-pelanjutnya juga membimbing masyarakat untuk kebaikan. Sehingga patut diteladani,” imbuh pasangan Capres Ganjar Pranowo itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement