Teladani Perjuangan Pendahulu Bangsa, Mahfud MD Ziarah ke Makam Mbah Ratu Ayu

PASURUAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berziarah ke makam Mbah Ratu Ayu atau Syarifah Khadijah di Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (12/1/2024).

Mahfud mengatakan, Mbah Ratu Ayu merupakan tokoh perempuan penyebar agama Islam keturunan Kerajaan Mataram. Menurut Mahfud, semangat perjuangannya dapat menjadi contoh generasi saat ini.

"Melalui sejarah hidup beliau kita bisa mewarisi semangat perjuangan dan kelurusannya di dalam membimbing masyarakat,” katanya.

Sebagai perempuan penyebar agama Islam yang punya banyak pengikut, Mahfud juga menyebut Mbah Ratu telah menciptakan pemimpin-pemimpin dan pejuang besar semasa hidupnya.

“Sehingga jasanya itu patut dikenang dan pelanjut-pelanjutnya juga membimbing masyarakat untuk kebaikan. Sehingga patut diteladani,” imbuh pasangan Capres Ganjar Pranowo itu.