Penuhi Permintaan Warga, Caleg Perindo Perbaiki Jalan Kibang Talang Aman

BATURAJA - Sungguh mulia apa yang dilakukan Calon Anggota Legislatif (Caleg), dari partai bernomor urut 16 Perindo Dapil III Kecamatan Baturaja Barat, Lubukraja dan Lubuk Batang.

Di saat para Caleg lainnya hanya berjanji, dirinya tidak. Andaran atau akrab disapa Alex itu memperbaiki jalan kawasan Talang Aman, Cor Baru Kuning dan Kawasan Kibang menggunakan dana pribadi.

Tak ayal, upaya dirinya disambut antusias warga setempat dan siap memenangkan Andaran untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU Februari 2024 mendatang.

Hal itu dilakukan Andaran Simbolon, lantaran permintaan warga, bahkan ratusan warga rela membubuhkan tanda tangan untuk mendukung Andaran lantaran baru pertama mencalonkan diri sudah berbuat secara nyata bukan hanya janji.

Warga mengaku, sudah hampir 5 tahun mereka merasakan kerusakan jalan tanpa ada perbaikan. Sementara sudah beberapa kali pejabat berjanji saja tanpa melihat kondisi warga.

Ahmad Farmuzi mengatakan, suda hampir 4 tahun kerusakan jalan di tempatnya belum Adah sentuhan sama sekali dari pemerintah untuk melakukan perbaikan.

“Alhamdulillah dengan adanya Andaran Simbolon, calon anggota legislatif dari Partai Perindo OKU , nomor urut 1 Dapil III, yang telah melakukan perbaikan jalan, kami khusunya warga Kibang dan warga Talang Aman mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah tulus untuk melakukan perbaikan jalan di tempat kami ini,” ungkapnya.