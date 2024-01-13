Liliana Tanoesoedibjo Dicurhati Warga: Cek Kesehatan Gratis Ngantre, Tidak Ngantre Bayar!

JAKARTA - Suyono, pria yang berprofesi juru parkir di wilayah Melawai, Jakarta Selatan curhat kepada Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo tentang dirinya yang belum cek kesehatan gratis sejak 2021.

Hal itu terjadi ketika caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo itu menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) yang digelar partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Awalnya, Liliana berkeliling melihat langsung sejumlah warga yang sedang melakukan cek kesehatan. Tak hanya berkeliling, ia juga ngobrol tentang kondisi warga, salah satunya Suyono.

"Kapan terakhir cek kesehatan pak?," tanya Liliana.

"(terakhir cek kesehatan) dari tahun 2021," jawab Suyono.

"Kenapa tidak periksa lagi, ga ada waktu ya?," tanya lagi Liliana.

"Di puskesmas memang gratis, tapi ngantrenya (panjang) karena pakai BPJS, kalau yang ga ngantre bayar, ke klinik" jawab Suyono dengan logat khas Jawa.