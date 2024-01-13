Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo Disambut Meriah Warga Melawai

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |10:41 WIB
Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo Disambut Meriah Warga Melawai
Ketum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Perindo menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Diketahui, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, rutin menggelar kegiatan kemasyarakatan tersebut.

Pantauan di lokasi, Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Kedatangannya telah ditunggu masyarakat yang lebih dulu tiba di lokasi.

Setibanya di lokasi, warga pun langsung mengerubungi caleg DPR RI Dapil II DKI Jakarta dari Partai Perindo ini. Mereka berebut untuk berjabat tangan dengan sosok yang biasa mereka lihat di layar televisi.

Warga pun enggan ketinggalan momen untuk mengabadikan pertemuan dengan caleg DPR RI Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--'

Momen kedatangan pun semakin terasa hangat ketika Liliana meninjau langsung beberapa warga yang sedang mengecek kesehatan gratis ini. Ia pun memberikan beberapa tips dari beberapa keluhan warga.

(Awaludin)

      
