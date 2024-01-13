Selain Bazar Murah dan Periksa Kesehatan Gratis, Caleg Perindo Juga Bakal Gelar Pelatihan untuk Warga

JAKARTA - Caleg dari Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Lisa Mariana Wardhana menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis, di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Kegiatan itu sengaja dibuat untuk membantu masyarakat sekitar.

“Kami mengharapkan dengan bazar murah ini berpartisipasi untuk menunjang kesehatan makanan pokok dari rakyat di Tugu Selatan. Program dari Partai Perindo untuk membantu rakyat,” kata Lisa di lokasi.

Lisa menyebut acara ini menjadi bentuk kontribusi pihaknya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Nantinya, ia juga bakal mengadakan pelatihan untuk menambah kemampuan masyarakat. Tujuannya, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik terutama untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

“Programnya kami mengadakan namanya pelatihan skill tukang kebun, pelatihan tukang AC, pelatihan MUA, dan yang lainnya yang dibutuhkan masyarakat khususnya Kota Jakarta,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Lisa mengatakan bahwa antusiasme masyarakat sangat terlihat. Menurutnya, masyarakat sangat merindukan situasi harga kebutuhan yang terjangkau.