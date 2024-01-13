Gelar Senam Terapi Bersama Warga, Caleg Perindo Dyah Anita: Ini Buat Kita Sehat

TANGSEL - Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Perindo, Dyah Anita Prihapsari, menggelar senam terapi Ling Tien Kung (LTK) di Sasana Jabal Nur, Perumahan Bukit Indah, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu 10 Januari 2024.

Senam terapi itu digelar sekira pukul 07.00 WIB. Puluhan warga dari beberapa lokasi lain turut hadir mengikuti. Kebanyakan peserta sendiri diketahui telah berusia lanjut. Antusiasme mereka pun terlihat cukup tinggi.

"Alhandulillah kita bersama warga Perumahan Bukit Indah, mengadakan yang namanya senam Ling Tien Kung," kata Caleg DPR RI dari Daerah Pamilihan (Dapil) Banten 3 itu.

Senam LTK, kata Dyah, merupakan terapi khusus kesehatan di bagian organ tubuh. Gerakan senamnya meski dilakukan perlahan, namun diyakini mampu menimbulkan energi pada bagian-bagian organ tubuh tersebut.

"Ini membuat kita sehat, terutama bagian sendi-sendi," jelasnya.

Dyah yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) itu mengajak masyarakat, terutama kalangan lansia untuk menjaga kesehatan organ tubuhnya melalui senam terapi Ling Tien Kung.

"Kita lihat ibu-ibu yang ikut senam usianya sudah cukup lanjut ya, mulai dari 60, 50, sampai ada yang 83. Tetapi mereka semangat, dan kelihatan sehat, jalannya masih tegak, tidak ada yang bungkuk, ini berkat senam Ling Tien Kung," katanya.