Caleg Rachmat Nurhadi: Lokasi Bazar Murah dan Cek Kesehatan Tempat UMKM Binaan Partai Perindo

JAKARTA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu rutin menggelar kegiatan kemasyarakatan bersama caleg-calegnya. Selain kegiatan tersebut, Partai Perindo juga konsisten melakukan pendampingan terhadap UMKM.

Hal itu sebagaimana disampaikan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 dari Partai Perindo, Rachmat Nurhadi saat ditanya awak media soal pemilihan lokasi cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

"Tempat ini sangat spesial karena tempat ini adalah tempat UMKM binaan Partai Perindo yang dikelola oleh bang Ricky Soares, jadi di kelurahan Melawai ini kita mencoba memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menggalakkan UMKM, mendekatkan UMKM di wilayah ini," kata Nurhadi.

Ia meyakini, dengan mensejahterakan UMKM maka ekonomi kerakyatan akan semakin maju. Terlebih, UMKM juga tulang punggung perekonomian nasional.

"Tujuannya agar masyarakat di sini UMKM-nya bisa sejahtera, karena kita semua tahu bahwa UMKM tulang punggung ekonomi nasional," ucapnya.

Pantauan di lokasi, terdapat puluhan pedagang UMKM yang berada di lokasi yang sebelumnya disebutkan. Mulai dari bubur ayam hingga mi ayam. (kha)

(Salman Mardira)