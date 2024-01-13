Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Rachmat Nurhadi: Lokasi Bazar Murah dan Cek Kesehatan Tempat UMKM Binaan Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:54 WIB
Caleg Rachmat Nurhadi: Lokasi Bazar Murah dan Cek Kesehatan Tempat UMKM Binaan Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu rutin menggelar kegiatan kemasyarakatan bersama caleg-calegnya. Selain kegiatan tersebut, Partai Perindo juga konsisten melakukan pendampingan terhadap UMKM.

Hal itu sebagaimana disampaikan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 dari Partai Perindo, Rachmat Nurhadi saat ditanya awak media soal pemilihan lokasi cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

"Tempat ini sangat spesial karena tempat ini adalah tempat UMKM binaan Partai Perindo yang dikelola oleh bang Ricky Soares, jadi di kelurahan Melawai ini kita mencoba memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menggalakkan UMKM, mendekatkan UMKM di wilayah ini," kata Nurhadi.

Ia meyakini, dengan mensejahterakan UMKM maka ekonomi kerakyatan akan semakin maju. Terlebih, UMKM juga tulang punggung perekonomian nasional.

"Tujuannya agar masyarakat di sini UMKM-nya bisa sejahtera, karena kita semua tahu bahwa UMKM tulang punggung ekonomi nasional," ucapnya.

Pantauan di lokasi, terdapat puluhan pedagang UMKM yang berada di lokasi yang sebelumnya disebutkan. Mulai dari bubur ayam hingga mi ayam. (kha)

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement