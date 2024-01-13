Terbakar Cemburu, Pria di Lampung Membabi Buta Tusuk Kakak Ipar Berkali-kali

MESUJI - Polisi berhasil mengamankan pelaku Penganiayaan terhadap korban Mulyadi (50), warga Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.

Pelaku berinisial SA (38) warga Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji berhasil diamankan di rumahnya, Rabu 10 Januari 2024 malam.

Kapolsek Tanjung Raya Iptu Bambang P mengatakan, SA melakukan penganiayaan hingga korban mengalami 4 luka tusukan di punggung dan 1 luka bacok di kening sebelah kanan.

"Tersangka ini masih adik ipar korban, kejadian tersebut dipicu karena cemburu buta. Pelaku mencurigai istrinya ada hubungan spesial dengan korban," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Bambang mengungkapkan, peristiwa tersebut berawal pada Rabu 10 Januari sekira pukul 18.30 WIB, pelaku dan istrinya terlibat cekcok di rumahnya.

Kemudian, istri pelaku berteriak meminta pertolongan kepada korban Mulyadi 'Kak Mul tolong saya, saya mau dibunuh'.

Lantaran sang istri meminta tolong kepada kakak iparnya, kata Kapolsek, pelaku membenarkan tuduhannya selama ini bahwa istrinya memiliki hubungan spesial dengan korban.

Mendengar korban berteriak, pelaku langsung keluar rumah membawa 2 bilah pisau yang sudah diselipkan di pinggang sebelah kanan.

"Karena mendengar teriakan minta tolong, korban hendak melihat dan menolong. Namun, saat korban baru menuruni anak tangga rumahnya, tiba-tiba pelaku menghampiri dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan senjata tajam jenis pisau dan laduk," ungkapnya.