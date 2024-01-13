Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Keponakan yang Bantai Satu Keluarga di Sampang Ditangkap!

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |01:01 WIB
Keponakan yang Bantai Satu Keluarga di Sampang Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

SAMPANG - Pelaku penganiayaan satu keluarga di Desa Pandan Kecamatan Omben, Sampang, Madura berhasil ditangkap, Jum'at (12/1/2023)

Pelaku berinisial H (30), warga Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian di rumahnya pasca peristiwa berdarah itu terjadi.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan, pelaku masih mempunyai ikatan keluarga dengan para korban.

"Korban dengan pelaku masih keponakan bahkan tinggal di satu halaman rumah," kata Sujianto.

Menurut Sujianto, petugas berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam (Sajam) jenis pisau dapur yang di gunakan pelaku untuk melukai korban.

"Pelaku menggunakan pisau dapur untuk melukai tubuh korban," katanya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolres Sampang dan sedang proses pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement