HOME NEWS NEWS

Dihadiri HT dan Angela, Pengobatan Gratis Rungkut Surabaya Mendapat Antusias Warga

iNews TV , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:29 WIB
Dihadiri HT dan Angela, Pengobatan Gratis Rungkut Surabaya Mendapat Antusias Warga
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok MPI)
A
A
A

SURABAYA - Ratusan warga Rungkut Kidul, Surabaya dengan antusias mengantre untuk bergiliran diperiksa oleh tim medis yang bertugas dalam acara pengobatan gratis yang diselenggarakan Partai Perindo pada Sabtu 13 Januari 2024.

Segala keluhan penyakit seperti hipertensi, rematik dan lain sebagainya bisa diperiksa oleh tim medis yang dengan sabar melayani.

Partai perindo dalam safarinya ke berbagai daerah selalu menyapa dan melayani masyarakat secara langsung. Kegiatan pengobatan gratis ini merupakan bukti nyata kinerja Partai Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Ranoesoedibjo secara khusus hadir dalam acara pengobatan gratis ini untuk langsung menyapa masyarakat.

Dalam pidatonya, Hary Tanoe mengatakan, bahwa Partai Perindo berjanji akan berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kecil.

Dalam safari Partai Perindo, Hary Tanoe didampingi Angela Herliani Tanoesoedibjo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo sekaligus Caleg DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jatim 1 wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Angela senantiasa mengingatkan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Halaman: 1 2
1 2
      
