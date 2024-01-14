Kerja Bakti di Cilebut, Tama S Langkun: Masyarakat Sangat Antusias

JAKARTA - Pemuda Partai Perindo menggelar Aksi Nyata berupa kerja bakti di Jalan Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) pagi. Kegiatan itu, merupakan wujud mandat Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bagi para kader untuk turun bersama rakyat.

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil V Jawa Barat dari Partai Perindo, Tama S Langkun yang turut serta dalam kegiatan itu mengaku, masyarakat sangat antusias mengikuti kerja bakti tersebut. Bahkan, kata Tama, warga mengaku baru kali pertama melihat calon wakil rakyat di parlemen terlibat langsung dalam kegiatan sosial di lingkungan setempat.

"Masyarakat sangat antusias, menurut mereka, ini pertama kalinya ada calon anggota legislatif DPR RI, yang kerja bakti sama warga. Dengan senang hati, kita sama bersihkan lingkungan, termasuk gorong-gorong," terang Tama kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (14/1/2024).

Tama menjelaskan, kegiatan kerja bakti itu juga merupakan bagian dari menjalankan mandat HT pada para kader untuk turun ke masyarakat. "Ini merupakan bagian dari menjalankan mandat dari Pak Ketum Hary Tanoesoedibjo untuk sering turun langsung bersentuhan dengan warga," tuturnya.

Atas dasar itu, kata Tama, dirinya menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Ia berkata, keluhan warga terkait mampetnya saluran air hingga berpotensi menimbuljan banjir, menjadi landasan utama dirinya menggelar aksi kerja bakti tersebut.

"Apalagi sekarang masih dalam musim penghujan. Jadi kami berharap apa yang kami lakukan memiliki dampak langsung dengan warga," tutur Tama.