HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Kembali Tembakkan Rudal di Tengah Ketegangan dengan Jepang dan Korsel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |18:20 WIB
Korut Kembali Tembakkan Rudal di Tengah Ketegangan dengan Jepang dan Korsel
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Korea Utara menembakkan rudal jarak menengah ke laut pada Minggu, (14/1/2024) kata Korea Selatan dan Jepang. Insiden ini terjadi ketika ketegangan meningkat setelah peluncuran rudal balistik antarbenua dan satelit mata-mata militer pertama Pyongyang baru-baru ini.

Korea Utara telah meningkatkan tekanan terhadap Seoul dalam beberapa pekan terakhir, menyatakannya sebagai “musuh utama”, dengan mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan pernah bersatu kembali dengan Korea Selatan. Pyongyang juga berjanji untuk meningkatkan kemampuannya dalam melancarkan serangan nuklir terhadap Amerika Serikat (AS) dan sekutu Amerika di Pasifik.

Rudal pada Minggu, diluncurkan dari wilayah Pyongyang sekira pukul 14:55 waktu setempat terbang sekira 1.000 km di lepas pantai timur negara itu, kata militer Korea Selatan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters. Pernyataan itu menambahkan bahwa Seoul sedang melakukan analisis terhadap rudal tersebut dengan berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Ketinggian maksimum setidaknya 50 km, dan rudal tersebut tampaknya jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata kementerian pertahanan Jepang, mengkritik peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
