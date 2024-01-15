Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Michael Sianipar Gelar Bazar Murah di Marakas, Disambut Ratusan Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |01:44 WIB
Caleg Perindo Michael Sianipar Gelar Bazar Murah di Marakas, Disambut Ratusan Warga
Michael Sianipar. (Foto: Dok Perindo)
JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menggelar bazar murah di wilayah RW04, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (14/1). Bazar murah itu disambut antusias warga. 

Michael menjelaskan selama dua jam bazar digelar, ratusan warga ikut memanfaatkan bazar tersebut. Bahkan menurutnya 500 warga ikut hadir. 

“Kegiatan sudah berlangsung sekitar 2 jam dan antusiasme sangat besar hampir 500 sekitar 500 warga yang berkumpul dan kita udah senam-senam ada doorprize juga,” kata Michael, Minggu (14/1/2024).

Lebih dari itu, kegiatan itu juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi warga. Pasalnya, Michael juga membuka dialog dengan warga.

“Ini kesempatan dari kami partai Perindo dan caleg-caleg untuk bisa interaksi langsung dengan warga kita juga ada tanggung jawab tadi sapa satu persatu dan kita dengarkan permasalahan masyarakat,” ungkap dia.

Ia menegaskan bahwa upaya ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi dari Partai Perindo. Sebab, kata dia, Partai Perindo merupakan partai yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat kecil.

