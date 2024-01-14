Ungkapan Bahagia Warga Depok Terbantu Bazar Kacamata Baca Murah Caleg Perindo

DEPOK - Warga Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, merasa terbantu atas adanya kegiatan bazar kacamata baca murah untuk masyarakat lanjut usia (Lansia) yang digelar oleh Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina.

Hal ini disampaikan salah satu warga Depok Jaya bernama Setianingsih yang turut hadir dan merasakan kehadiran bazar kacamata baca murah tersebut.

"Terima kasih kepada ibu Rere Tati Sri yang telah memberikan kepada warga RT 7 RW 4 sebuah kacamata (murah), saya ucapkan banyak-banyak terima kasih," katanya saat ditemui di lokasi acara yang digelar lapangan RT 6 RW 4, Depok Jaya, Jalan Mawar I, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, kacamata menjadi salah satu benda yang akan menunjang kesehariannya dalam beraktivitas, khususnya membaca. Pasalnya, indra penglihatannya sudah mulai melemah karena faktor usia.

"Iya kurang (penglihatannya) kalo buat membaca," ujarnya.

